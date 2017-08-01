Китай хочет поставлять в Россию яйца и цыплят

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Китай заинтересован в экспорте в Россию инкубационных яиц и суточных цыплят, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров между странами, которые прошли в Пекине 30-31 июля.
На переговорах стороны обсудили взаимные поставки молока и молочной продукции. "Китайская сторона заверила, что предоставит свои комментарии на ранее предоставленные Россельхознадзором материалы для получения права поставок молока и молочной продукции в КНР сразу после завершения переговоров", — говорится в сообщении.
Россельхознадзор и AQSIQ попытаются в ближайшее время подписать протоколы по поставкам из России гречихи, крупы гречневой, овса, овсяных хлопьев, семян подсолнечника и льна. Российское ведомство также пригласило китайский специалистов провести инспекции для поставок в КНР фасоли, сорго и просо в 2017 году.
AQSIQ проведет в октябре инспекции сахарных заводов в РФ для допуска свекловичного жома на китайский рынок.