Китай хочет поставлять в Россию яйца и цыплят

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Китай заинтересован в экспорте в Россию инкубационных яиц и суточных цыплят, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров между странами, которые прошли в Пекине 30-31 июля.

Российская сторона презентовала "дорожную карту" по доступу говядины, субпродуктов, птицеводческой продукции на китайский рынок. Страны также заинтересованы во взаимных поставках генетического материала крупного рогатого скота (КРС) из китайского региона Внутренняя Монголия в Бурятию.

На переговорах стороны обсудили взаимные поставки молока и молочной продукции. "Китайская сторона заверила, что предоставит свои комментарии на ранее предоставленные Россельхознадзором материалы для получения права поставок молока и молочной продукции в КНР сразу после завершения переговоров", — говорится в сообщении.

Представители России и Китая также обсудили проект протокола по пшенице, который предусматривает включение Челябинской и Амурской областей в перечень регионов, одобренных AQSIQ (Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая) для поставок в КНР. Россельхознадзор отмечает, что ведомство неоднократно предлагало Китаю провести инспекцию пшеницы в Курганской области, но представители AQSIQ категорически отказались от этого из-за плотного графика в 2017 году. Однако стороны договорились провести инспекцию в 2018 году.

Россельхознадзор и AQSIQ попытаются в ближайшее время подписать протоколы по поставкам из России гречихи, крупы гречневой, овса, овсяных хлопьев, семян подсолнечника и льна. Российское ведомство также пригласило китайский специалистов провести инспекции для поставок в КНР фасоли, сорго и просо в 2017 году.

AQSIQ проведет в октябре инспекции сахарных заводов в РФ для допуска свекловичного жома на китайский рынок.