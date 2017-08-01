Швабе запустил на ВОМЗ в работу 3D-принтер для создания прототипов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" запустил в работу на Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) высокотехнологичный 3D-принтер, на котором будут создаваться прототипы перспективных изделий, сообщает пресс-служба холдинга.

3D-принтер был закуплен ВОМЗ в рамках реализации плана технического перевооружения 2017 года. Он позволит до 50% ускорить процедуру создания макета изделия и до 50% снизить финансовые издержки при его изготовлении.

"Мы активно внедряем передовые технологии в производственный процесс. Одно из последних наших достижений — использование аддитивных технологий при создании прототипов перспективных изделий. Применение в конструкторской деятельности 3D-принтера, обеспечивающего высокое качество при изготовлении различных объектов, позволит нам до 50% ускорить процедуру создания прототипа изделия и до 50% снизить финансовые издержки", — цитирует пресс-служба слова генерального директора Вологодского оптико-механического завода Василия Морозова.

3D-принтер обладает размером рабочей зоны 223х223х205 мм и позволяет создавать объекты из различных видов термопластика — ABS, PLA, CPE. Новое устройство ВОМЗ обладает модернизированной системой циркуляции воздуха, которая обеспечивает более равномерное охлаждение прототипа и помогает избежать деформации из-за неравномерной усадки, отмечается в сообщении.

До конца 2017 года Вологодский оптико-механический завод в рамках программы техперевооружения планирует закупить более 5 единиц различного высокотехнологичного оборудования.