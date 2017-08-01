Нефть дорожает на рисках расширения американских санкций против Венесуэлы

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать новость о возможном расширении санкций со стороны США против нефтяного сектора Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.14 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% — до 52,8 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,2%, до 50,27 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости о том, что США могут расширить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В понедельник минфин США сообщил, что страна ввела санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии". Однако санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы еще не введены, отмечает агентство Market Watch.

По мнению аналитиков Commerzbank, мнение которых приводит агентство, введение санкций против нефтяного сектора Венесуэлы может привести к снижению предложения на рынке и, соответственно, к росту цен на нефть.

В то же время инвесторы продолжают реагировать на сообщения о том, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ 7-8 августа проведет в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.

Сдерживают рост мировых нефтяных цен данные от минэнерго США о среднесуточной добыче в стране, опубликованные в понедельник. По данным ведомства, добыча "черного золота" в США в мае выросла на 3,6% в годовом выражении — до 9,169 тысячи баррелей в сутки. Рост в месячном выражении зафиксирован на уровне в 0,6%.