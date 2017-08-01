Правительство выделит 500 млн рублей двум регионам на онкоцентр и больницу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 500 миллионов рублей выделяются из резервного фонда правительства на завершение строительства онкоцентра в Калининградской области и здания больницы скорой помощи в Рязани.

Соответствующий документ размещен во вторник на сайте правительства.

"Субсидии предназначены на софинансирование объектов капитального строительства для завершения в 2017 году строительно-монтажных работ радиологического корпуса Областного онкологического центра Калининградской области (350 миллионов рублей) и патолого-анатомического корпуса и здания пищеблока комплекса зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в Рязани (150 миллионов рублей)", — говорится в справке в документу.

Отмечается, что выделенные субсидии позволят в 2019 году ввести здания в эксплуатацию.