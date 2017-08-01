"Черный курс" доллара в Венесуэле взлетел до исторического максимума

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Курс доллара США на "черном рынке" Венесуэлы в понедельник взлетел на 8% и впервые превысил 11 тысяч боливаров, остановившись на отметке почти в 11,2 тысячи.

Еще 28 июля курс американской валюты на "черном рынке" достигал лишь 10,4 тысячи боливаров.

По данным портала Dolar Today, официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM составляет при этом чуть более 2,7 тысячи боливаров.

Падение боливара произошло на фоне результатов выборов в национальное учредительное собрание, состоявшихся в воскресенье. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам, а также вызвали осуждение многих стран региона.