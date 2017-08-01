Пошлина на экспорт нефти из России снизилась с 1 августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 августа снизилась до 74,4 доллара за тонну с 80,9 доллара за тонну в июле, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).
Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 августа сократилась до 11,2 доллара с 12,4 доллара в июле.
Пошлина на кокс сократилась до 4,8 доллара с 5,2 доллара за тонну.