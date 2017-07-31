США не планируют санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. США не будут пока вводить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

В понедельник минфин США сообщил, что ввел санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Никаких санкций, связанных с нефтяным сектором (Венесуэлы — ред.) не будет включено в объявление, но такие меры по-прежнему рассматриваются, как сообщили источники в конгрессе и информированные лица", — пишет агентство.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что санкции затронут нефтяной сектор страны, включая государственную нефтяную компанию. Ожидалось, что эти санкции не будут включать запрет на поставки нефти из Венесуэлы в США, однако Вашингтон может остановить продажу легкой нефти в Венесуэлу, которая использует ее для создания смеси с более тяжелыми топливом, сообщили чиновники, указав, что эта смесь идет на экспорт.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.