Ивановская область привлечет 2,5 млрд рублей в ремонт очистных сооружений

ИВАНОВО, 31 июл — РИА Новости. Ивановский "Водоканал" планирует вложить порядка 2,5 миллиарда рублей очередного транша Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в продолжение реконструкции комплекса очистных сооружений, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящее время завершаются переговоры с МБРР о получении транша для реконструкции участка биологической очистки, что позволит улучшить качество вод, сбрасываемых в реку, до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта. Для ивановского "Водоканала" это станет вторым этапом реализации масштабного проекта обновления инфраструктурного объекта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый этап реконструкции — строительство узла метантенков — стартовал в 2012 году и сегодня уже завершен. Реализация проекта позволила на 40% снизить количество осадков и полностью автоматизировать процессы по эксплуатации очистных сооружений. Стоимость первого этапа реконструкции составила 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в ближайшее время ивановский "Водоканал" планирует ввести в эксплуатацию новую энергетическую установку. Она будет работать за счет использования биологических отходов, сообщил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

"Она почти вполовину обеспечит потребность очистных сооружений в электроэнергии, и позволит существенно сократить расходы предприятия на эти цели", — сказал глава региона.

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений реализуется в рамках программы МБРР "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России".

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