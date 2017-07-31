Запущена онлайн-карта дорог, отремонтированных на средства от "Платона"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Какие дороги отремонтированы на средства от государственной системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон", теперь можно посмотреть на онлайн-карте. Об этом сообщается в материалах Минтранса.

Уточняется, что на карту уже нанесено более 1 тысячи километров дорог и 30 мостов. Кроме того, для пользователей доступна информация о распределении средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды.

На электронных счетчиках сайта также представлена ключевая статистика о работе системы "Платон": с момента ее запуска в государственный бюджет собрано около 30 миллиардов рублей. Сообщается, что в системе зарегистрировано около 877 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн.

В конце июня в системе было зарегистрировано 833,5 тысячи транспортных средств. Кроме того, тогда уточнялось, что по состоянию на 15 мая 2017 года за счет системы "Платон" в бюджет поступили 25,2 миллиарда рублей.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.