Мордашов обошел Михельсона в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов обошел главу и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России Forbes Real Time, сообщается на сайте издания.

Состояние Михельсона сокращается в связи с падением акций "Новатэка" и на текущий момент оценивается Forbes в 16,2 миллиарда долларов, тогда как состояние Мордашова — в 16,8 миллиарда долларов.

"Взлету Мордашова способствовал не столько рост стоимости его активов, сколько существенное сокращение оценки состояния Михельсона из-за падения акций "Новатэка" (миллиардеру принадлежит 24,76% акций компании). На дату составления ежегодного рейтинга миллиардеров, 17 февраля 2017 года, акции "Новатэка" торговались по 760 рублей (13,3 доллара) за штуку, а 31 июля — по 606 рублей (10,2 доллара)", — отмечает издание.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку. Forbes оценивает его состояние в 16,1 миллиарда долларов. Цена акций основного актива Лисина с 17 февраля практически не изменилась: если тогда она составляла 123 рубля (2,15 доллара) за штуку, то 31 июля — 125 рублей (2,1 доллара).