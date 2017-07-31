В России выросла средняя цена легкового автомобиля

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России выросла за первое полугодие на 3,3% в годовом выражении, до 1,34 миллиона рублей, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно оценке аналитического агентства "Автостат", в январе-июне 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,34 миллиона рублей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года", — отмечается в сообщении.

При этом средняя стоимость иномарки в первой половине 2017 года увеличилась также на 3,3% и составила 1,55 миллиона рублей, а средняя стоимость отечественного автомобиля выросла на 5,1%, до 578,6 тысячи рублей, подсчитали аналитики агентства.

По данным АЕБ, за первые полгода продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,9% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составили 718,529 тысячи единиц.