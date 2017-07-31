В Татарстане пройдет международный саммит по внедрению "интернета вещей"

КАЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Первый международный цифровой саммит IoT World Summit, посвященный перспективам внедрения технологии "интернет вещей" в промышленность, городскую среду, сельское хозяйство, пройдет в Иннополисе в сентябре, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, для исключения из части действий и операций необходимости участия человека. Тема развития IoT технологий в мире является одной из самых актуальных. Сегодня каждый десятый бизнес в Европе использует в работе сеть из более 10 тысяч подключенных устройств.

"В Иннополисе 19-20 сентября пройдет первый международный IoT саммит, посвященный обсуждению перспектив внедрения технологии "интернет вещей" в промышленность, городскую среду, сельское хозяйство и другие сферы экономики", — говорится в сообщении.

Как отмечает минсвязи республики, в РФ к единой сети подключены всего 0,35% от общемирового количества IT-устройств. Поэтому уже сейчас необходимо существенно модернизировать все сферы народного хозяйства, чтобы в будущем сохранить и повысить конкурентоспособность отечественных производств и продукции.

Мировой цифровой саммит призван представить профессиональному сообществу лучшие практические разработки в сфере IoT, которые уже доказали свою эффективность. На площадке будут презентованы уникальные решения для автоматизации производства, снижения ресурсозатрат в сельском хозяйстве, повышения качества услуг, обеспечения безопасности данных и многое другое, а эксклюзивный формат StartupLab представит возможность начинающим компаниям поделиться своими разработками с целевой аудиторией.

В рамках саммита запланировано более 20 часов практических лекций, четыре заседания круглых столов, шесть панельных сессий, выставка разработчиков решений и многое другое, в его работу будут вовлечены более 50 спикеров с мировым именем. Саммит предполагает презентацию и обсуждение IoT решений по пяти основным направлениям: промышленность, "умные" города, решения в сельском хозяйстве, технологии и решения, smart-услуги.

Другие новости региона читайте здесь >>