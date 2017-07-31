Tele2 не согласна с требованиями ФАС по роумингу в России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. ООО "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) не согласно с предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об отмене в двухнедельный срок платы за внутрисетевой роуминг и считает свои тарифы экономически обоснованными, заявил РИА Новости руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константин Прокшин.

ФАС 17 июля предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ, что фактически означает отмену внутрисетевого роуминга. Операторы должны изменить тарифы в течение 14 дней с момента получения предупреждения и уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов. Начальник профильного управления ФАС Елена Заева в интервью РИА Новости сказала, что ведомство ожидает исполнения данного предупреждения к середине августа.

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин также заявил ранее в понедельник, что если операторы не исполнят требований предупреждения, ФАС возбудит антимонопольное дело, рассмотрение которого может занять до девяти месяцев, то есть не позднее первого квартала 2018 года роуминг будет отменен, рассчитывает он.

Представитель Tele2 заявил, что тарифы оператора на внутрисетевой роуминг экономически обоснованы. Исполнение предупреждения ФАС в двухнедельный срок невозможно, добавил он.

"Tele2 не согласна с предупреждением ФАС по внутрисетевому роумингу. Мы его внимательно изучили, проверили свои тарифы и пришли к выводу, что цены на внутрисетевой роуминг у Tele2 экономически обоснованы, поскольку у нас есть себестоимость этих услуг. Кроме того, данное предупреждение технически невозможно реализовать за 14 дней", — сказал Прокшин. По его словам, для исполнения требований ФАС нужно корректировать законодательство в области связи, правила построения сетей и пропуска трафика.

Впрочем, у операторов есть возможность продлить срок исполнения предупреждения, но для этого они должны представить в ФАС мотивированное ходатайство, то есть, доказать, что на выполнение этих требований нужно больше времени, говорила Заева. Пока таких ходатайств не поступало, но операторы знают о такой возможности, сказала она.