Минтранс одобрил передачу Ленинградской области аэродрома "Сиверский"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Министерство транспорта одобрило передачу аэродрома "Сиверский" в Гатчинском районе Ленинградской области в государственную собственность региона. Власти региона и эксперты отмечают давно назревшую необходимость в появлении такого объекта в области.

Аэродрому быть

"Вчера встречался в рамках личного приема в Доме правительства с представителями аэропорта. Утверждаю, что есть инвестор, но если будут представлены соответствующие бизнес-планы, инвестор будет готов вести этот объект, мы, конечно, будем приветствовать такое направление", — сказал в субботу министр журналистам.

Власти Ленинградской области ранее заявляли, что началась подготовка к передаче аэродрома "Сиверский" в государственную собственность региона. В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве с ДОСААФ России, которое стало "первым шагом для реализации инвестиционного проекта по созданию аэропорта для выполнения грузовых, частных и низкозатратных авиаперевозок на базе существующего аэродрома "Сиверский".

Власти нашли инвестора

В феврале текущего года в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2017" губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что инвестиции в развитие аэропорта двойного базирования Сиверский в регионе на первом этапе до 2020 года составят 5 миллиардов рублей. Инвестором выступает компания "Евросиб", которая представила свою концепцию поэтапного развития аэропорта. В первый этап включено строительство грузового хаба, во второй — создание малой коммерческой авиации. Третий будет посвящен созданию условий для прихода в Сиверский компаний-лоукостеров.

"Чтобы запустить сам аэропорт, оснастить оборудованием, запустить современную навигацию, отремонтировать взлетную полосу, запустить систему таможенного контроля и доступа на территорию — пока все это оценивается в 5 миллиардов рублей до 2020 года", — отметил Дрозденко. Губернатор рассказал, что эти меры позволят дать старт работе аэропорта, который должен начать принимать грузовые самолеты и коммерческую авиацию для демонстрации своих возможностей будущим инвесторам. Дрозденко добавил, что после завершения передачи аэропорта от Минобороны в собственность Ленобласти с сохранением функции двойного базирования военной авиации будет подписано концессионное соглашение с компанией "Евросиб".

Кроме того, администрация планирует привлечь к реализации проекта ОАО "РЖД", так как необходимо организовать специальное железнодорожное движение и дополнительную станцию для грузовых перевозок. Также в этом направлении планировалось расширить сеть автомобильных дорог, этот вопрос предполагается решить вместе с Минтрансом.

Крылатые перспективы

"Во-первых, профессионалам прекрасно известно, что одно рабочее место в аэропорту дает "прирост" минимум шести дополнительным местам в местной инфраструктуре. Во-вторых, как только начнет действовать аэропорт, это придаст инвестиционную привлекательность региону. Любой, даже самый маленький аэропорт, это прижизненный памятник губернатору, который его построил", — сказал летчик-испытатель Вадим Базыкин.

"Не нужно забывать, что взлетная полоса – это дорога во весь мир. Как только отменят санкции, аэропорт "Пулково" будет задыхаться от наплыва пассажиров. Необходимо уже сейчас планировать, как его разгружать. И в этом смысле Сиверский аэропорт – прекрасная подмога. Я, безусловно, приветствую начало этого серьезного проекта", — сказал эксперт.

"Сиверский" — военный аэродром, построенный в 1937 году. Изначально имел грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и истребителей-бомбардировщиков. В 1970 году были построены арочные укрытия для самолетов, а в 1977 году на аэродроме была построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. В июле 1993 года летный состав начал освоение дозаправки топливом в воздухе, а в 2006 году на аэродроме находилась эскадрилья Су-27, обеспечивавшая безопасность Петербургского саммита "Большой восьмерки".

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