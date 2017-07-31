МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Введение 18%-ного НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах — самый простой и понятный способ создать равные условия для российских и зарубежных компаний в РФ, считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Елена Заева заявила ранее в интервью РИА Новости, что ведомство готовит комплекс мероприятий по выравниванию условий деятельности между российскими и иностранными интернет-ритейлерами, в том числе введение 18%-ного НДС на покупки, которые будут совершены в зарубежных интернет-магазинах.

При этом в Минэкономразвития РФ сообщили РИА Новости, что к ним законопроект об обложении НДС иностранных интернет-покупок, подготовленный ФАС, пока не поступал.

Предложение не ФАС, а АКИТ

"Это предложение не ФАС, это предложение АКИТ. Есть поручения президента РФ Владимира Путина создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных компаний в интернет-торговле. Самый простой и понятный способ, которым уже воспользовались все зарубежные государства, это регистрация зарубежных игроков как налоговых агентов на территории страны", — сказал Федоров РИА Новости.

"Мы предложили ФАС, которая отвечает за исполнение этого поручения президента РФ, пойти европейским путем и с 2019 обнулить порог беспошлинной торговли. Это первое. Второе — всем зарубежным интернет-магазинам предоставить право стать налоговыми резидентами на территории РФ", — сказал глава АКИТ.

В марте ФАС сообщала, что готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-магазинов, и что обсуждение проекта начнется в течение месяца-двух. В ноябре 2016 года глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что федеральный бюджет РФ за 2017-2019 годы при непринятии закона о введении НДС для иностранных интернет-магазинов потеряет почти 300 миллиардов рублей.

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Развязать таможне руки

В середине июля СМИ сообщали, что НСПК хотят обязать администрировать уплату НДС при покупках россиян в иностранных интернет-магазинах. Минфин ранее предлагает ввести налог с 2018–2019 года. Вместе с тем, ряд экспертов критиковали данную идею, высказывая опасения, что после введения налога иностранные компании просто перестанут работать в РФ, а российские — потеряют стимул для совершенствования.

Федоров отметил, что с 2020 года на территории ЕАЭС уже все государства снижают порог беспошлинной торговли до нуля. Сейчас порог беспошлинной торговли, в частности, в ЕС составляет 22 евро на одну посылку, а в РФ — 1 тысячу евро на одного человека в месяц. "Сейчас в России каждый гражданин, используя свой паспорт, может в месяц ввезти товаров на 70 тысяч рублей, минуя таможню", — сделал вывод он.

"Трансграничная торговля стала сейчас огромной дырой в российской таможне. Фактически, в РФ таможни не существует, потому что десять знакомых граждан РФ могут ввезти на 700 тысяч рублей товаров без налогов и пошлин, чем пользуются огромное количество коммерсантов, ввозя коммерческие партии товаров на территорию РФ", — считает Федоров.

Склонить к резидентству

По его словам, Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в курсе подобных ситуаций, но ничего не может сделать. У ведомства связаны руки, так как в РФ не принято политическое решение, которое обложит такие партии налогом.

Федоров отметил, что зарубежные интернет-магазины не будут обязаны становиться налоговыми резидентами в РФ. Но тогда бремя оплаты НДС за посылки должно быть возложено на граждан, которые эти покупки приобрели. Таким образом, у российского гражданина и зарубежного интернет-магазина появляется два варианта.

"Первый вариант — зарубежный интернет-магазин становится налоговым агентом РФ, как это уже сделали Google, Apple и другие большие компании, которые встали на российский налоговый учет, согласно так называемого "налога на Google". Большие компании уже перечислили в российский бюджет первые миллиарды рублей. Это тот самый НДС. Мы говорим о том же налоге на товары", — сказал Федоров.

В этом случае зарубежный интернет-магазин, вставая на учет в РФ, сам взимает с гражданина НДС при оплате товаров, а потом перечисляют этот НДС в российский бюджет. ФТС при этом пропускает такие товары, по сути, через "зеленый коридор", посылка проходит быстро, и гражданин РФ никак не ощущает бремя дополнительного налога.

"Второй вариант — гражданин покупает товары в зарубежном интернет магазине, который не является налоговым агентом РФ. В этом случае покупатель сам должен оплатить НДС, и гражданин получит товар после его таможенной очистки. А возможно, ФТС захочет взимать какой-то дополнительный сбор за таможенную очистку товара, как это сделано во многих европейских странах", — сказал Федоров.

По его мнению, российскому покупателю будет выгоднее покупать в зарубежном интернет-магазине, который является налоговым агентом РФ. А зарубежным интернет-магазинам будет выгодно становиться налоговыми агентами РФ.