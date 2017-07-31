МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Введение 18%-ного НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах — самый простой и понятный способ создать равные условия для российских и зарубежных компаний в РФ, считает глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.
При этом в Минэкономразвития РФ сообщили РИА Новости, что к ним законопроект об обложении НДС иностранных интернет-покупок, подготовленный ФАС, пока не поступал.
Предложение не ФАС, а АКИТ
"Это предложение не ФАС, это предложение АКИТ. Есть поручения президента РФ Владимира Путина создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных компаний в интернет-торговле. Самый простой и понятный способ, которым уже воспользовались все зарубежные государства, это регистрация зарубежных игроков как налоговых агентов на территории страны", — сказал Федоров РИА Новости.
"Мы предложили ФАС, которая отвечает за исполнение этого поручения президента РФ, пойти европейским путем и с 2019 обнулить порог беспошлинной торговли. Это первое. Второе — всем зарубежным интернет-магазинам предоставить право стать налоговыми резидентами на территории РФ", — сказал глава АКИТ.
В марте ФАС сообщала, что готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-магазинов, и что обсуждение проекта начнется в течение месяца-двух. В ноябре 2016 года глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявлял, что федеральный бюджет РФ за 2017-2019 годы при непринятии закона о введении НДС для иностранных интернет-магазинов потеряет почти 300 миллиардов рублей.
29%Да, регулярно, это выгодно
15.8%Только если не могу найти аналогичный товар в России
19.2%Нет, предпочитаю наши онлайн-магазины
36%Ничего не покупаю в интернете
Развязать таможне руки
Федоров отметил, что с 2020 года на территории ЕАЭС уже все государства снижают порог беспошлинной торговли до нуля. Сейчас порог беспошлинной торговли, в частности, в ЕС составляет 22 евро на одну посылку, а в РФ — 1 тысячу евро на одного человека в месяц. "Сейчас в России каждый гражданин, используя свой паспорт, может в месяц ввезти товаров на 70 тысяч рублей, минуя таможню", — сделал вывод он.
"Трансграничная торговля стала сейчас огромной дырой в российской таможне. Фактически, в РФ таможни не существует, потому что десять знакомых граждан РФ могут ввезти на 700 тысяч рублей товаров без налогов и пошлин, чем пользуются огромное количество коммерсантов, ввозя коммерческие партии товаров на территорию РФ", — считает Федоров.
Склонить к резидентству
Федоров отметил, что зарубежные интернет-магазины не будут обязаны становиться налоговыми резидентами в РФ. Но тогда бремя оплаты НДС за посылки должно быть возложено на граждан, которые эти покупки приобрели. Таким образом, у российского гражданина и зарубежного интернет-магазина появляется два варианта.
"Первый вариант — зарубежный интернет-магазин становится налоговым агентом РФ, как это уже сделали Google, Apple и другие большие компании, которые встали на российский налоговый учет, согласно так называемого "налога на Google". Большие компании уже перечислили в российский бюджет первые миллиарды рублей. Это тот самый НДС. Мы говорим о том же налоге на товары", — сказал Федоров.
В этом случае зарубежный интернет-магазин, вставая на учет в РФ, сам взимает с гражданина НДС при оплате товаров, а потом перечисляют этот НДС в российский бюджет. ФТС при этом пропускает такие товары, по сути, через "зеленый коридор", посылка проходит быстро, и гражданин РФ никак не ощущает бремя дополнительного налога.
По его мнению, российскому покупателю будет выгоднее покупать в зарубежном интернет-магазине, который является налоговым агентом РФ. А зарубежным интернет-магазинам будет выгодно становиться налоговыми агентами РФ.