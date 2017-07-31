Немецкие власти заявили, что не знали о манипуляциях Porsche

БЕРЛИН, 31 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Министерство транспорта Германии опровергло сообщения СМИ, что власти ФРГ знали о манипуляциях Porsche AG показателями выбросов вредных веществ.

Ранее таблоид Bild сообщил, что Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) более года назад узнало о манипуляциях немецкого автопроизводителя Porsche AG показателями выбросов вредных веществ, но смягчило свой доклад о результатах контроля дизельных автомобилей.

"Министерство транспорта определенно не согласно с тем изложением (событий), которое сегодня было опубликовано", — сказал официальный представитель минтранса ФРГ Себастьян Хилле.

На прошлой неделе глава министерства транспорта ФРГ Александер Добриндт заявил, что в автомобилях Porsche AG было обнаружено незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов. В связи с этим компанию обязали отозвать 22 тысячи автомобилей модели Cayenne с трехлитровым дизельным двигателем.