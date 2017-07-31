В Дагестане собрали около 180 тысяч тонн озимых культур

МАХАЧКАЛА, 31 июл — РИА Новости. Аграрии Дагестана собрали около 180 тысяч тонн урожая озимых культур, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

"Уборка озимых зерновых культур проходит в Дагестане, на сегодняшний день при урожайности 25,6 центнера с гектара валовой сбор составил около 180 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

К настоящему времени урожай собран с площади около 70 тысяч гектаров в 41 районе Дагестана. Лидерами по валовому сбору являются хозяйства Хасавюртовского (около 42 тысяч тонн), Карабудахкентского (около 25 тысяч тонн) и Кизлярского (более 18 тысяч тонн) районов.

Площадь под озимыми культурами в этом году в Дагестане составляет 87 тысяч гектаров.

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