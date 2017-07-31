Ассоциация региональных банков поддержала отзыв лицензии у банка "Югра"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ассоциация региональных банков России (ассоциация "Россия") поддерживает стремление ЦБ к оздоровлению банковской системы страны и считает, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, сообщает пресс-служба ассоциации.
"Считаем необходимым отметить, что только Банк России обладает всей полнотой информации, необходимой для принятия тех или иных решений по поводу конкретного банка. Допускаем, что в случае с банком "Югра" качество активов или другие факторы не позволяли оздоровить банк", — говорится в заявлении.
"Мы поддерживаем Банк России в его стремлении к оздоровлению и очищению банковской системы. Считаем, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, и надеемся, что отдельные СМИ перестанут причислять Ассоциацию "Россия" или Анатолия Аксакова к той или иной стороне описываемого этими СМИ "конфликта", — заявили в ассоциации.
ЦБ счел невозможным спасение "Югры", в которой с 10 июля работала временная администрация: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Лицензия у банка была отозвана с 28 июля. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений.