Ассоциация региональных банков поддержала отзыв лицензии у банка "Югра"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ассоциация региональных банков России (ассоциация "Россия") поддерживает стремление ЦБ к оздоровлению банковской системы страны и считает, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, сообщает пресс-служба ассоциации.

По оценке ассоциации, ряд СМИ вырвал из контекста слова ее президента Анатолия Аксакова (возглавляет также комитет Госдумы по финансовому рынку), пытаясь приписать ему критику по поводу ряда решений ЦБ в отношении "Югры". Как указали в объединении, Аксаков всегда стоял на позиции, что санация банков предпочтительнее их ликвидации с точки зрения последствий для граждан, бизнеса, бюджета и экономики в целом, при этом он всегда отмечал, что ЦБ понимает последствия отзыва лицензий и взвешенно подходит к принятию таких решений.

"Считаем необходимым отметить, что только Банк России обладает всей полнотой информации, необходимой для принятия тех или иных решений по поводу конкретного банка. Допускаем, что в случае с банком "Югра" качество активов или другие факторы не позволяли оздоровить банк", — говорится в заявлении.

"Мы поддерживаем Банк России в его стремлении к оздоровлению и очищению банковской системы. Считаем, что в случае с банком "Югра" идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора, и надеемся, что отдельные СМИ перестанут причислять Ассоциацию "Россия" или Анатолия Аксакова к той или иной стороне описываемого этими СМИ "конфликта", — заявили в ассоциации.

В конце июля Аксаков выступал за санацию "Югры", входившей в топ-30 российских банков по размеру активов. Он также выражал надежду, что качество активов банка может позволить его санировать.

ЦБ счел невозможным спасение "Югры", в которой с 10 июля работала временная администрация: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Лицензия у банка была отозвана с 28 июля. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений.