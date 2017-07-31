"Швабе" разработал систему для создания зеркал с идеальной поверхностью

Швабе разработал систему для создания зеркал с идеальной поверхностью

Швабе разработал систему для создания зеркал с идеальной поверхностью

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" создал систему автоматизированного изменения формы поверхности высокоточных зеркал диаметром до 1,1 метра для оптико-электронных систем наземного и космического базирования, сообщает пресс-служба холдинга.

Разработка предприятия холдинга — НПО "Оптика" предназначена для автоматизированной адаптации формы поверхности различных высокоточных зеркал, в том числе внеосевых асферических, и имитации регулярных ошибок поверхности (астигматизм, кома, трехлистник) при исследовании изготовленных оптико-электронных систем.

"Система обеспечит максимальный уровень качества поверхности зеркал при создании оптико-электронных систем наземного и космического базирования. Разработка была впервые продемонстрирована на авиакосмическом салоне МАКС-2017 и вызвала повышенный интерес у посетителей", — сказал заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.

Система адаптации состоит из датчика волнового фронта — интерферометра, 24 приводов с электронным управлением и программного обеспечения. Разработку планируют внедрить в производство на НПО "Оптика" в третьем квартале 2017 года.