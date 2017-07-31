МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсационном фонде долевого строительства, говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Подписанный сегодня закон утверждает полномочия и функции фонда, его органов управления, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика", — отмечается в нем.

В полную силу фонд заработает не позднее ноября текущего года. За три месяца он будет преобразован в публично-правовую компанию. Это обеспечит дополнительную прозрачность деятельности фонда, говорится в сообщении.

Закон вводит обязательный фиксированный размер взносов в компенсационный фонд в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Размер взноса может быть изменен не чаще одного раза в год и только путем внесения изменения в соответствующий федеральный закон.

Закон принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.