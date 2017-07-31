В Минтруде заявили о снижении числа официальных безработных

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю снизилась на 0,2% и составила чуть более 801 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 19 по 26 июля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,2% и составила 801 360 человек. Годом ранее этот показатель составлял 948 254 человека", — говорится в сообщении ведомства.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 48 регионах. Наибольшее – в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, республиках Алтай, Хакасия, Крым, Коми, Карелия, Камчатском и Красноярском краях, Сахалинской, Калужской, Архангельской и Астраханской областях. В 26 регионах отмечен рост численности безработных граждан: наибольший – в Севастополе, Ленинградской, Кировской, Липецкой и Магаданской областях.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 26 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 132 550 человек.

По данным, на 1 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1 % от численности экономически активного населения (на 1 июля2016 года – 1,2 %). Также в ведомстве уточнили, что на 26 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.