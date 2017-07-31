МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минтранс, РЖД и "Крымская железная дорога" (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги Тамани и Крымского полуострова, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Письмо с планом электрификации направил замминистра транспорта Алан Лушников вице-премьеру Аркадию Дворковичу в середине июля, пишет газета. В документе отмечается, что с 2021 по 2025 год должна быть электрифицирована железная дорога от моста через Керченский пролив до Джанкоя с ответвлением на Феодосию и Керчь, а также должен быть переведен с постоянного на переменный ток участок Соленое Озеро-Джанкой-Симферополь-Севастополь с ответвлением на Евпаторию, пишет газета.

По данным издания, предлагается до 2020 года рассмотреть три варианта электрификации. Согласно первому варианту, электрификация железнодорожного участка от моста до Багерово (возле Керчи) за 3,9 миллиарда рублей. Но, как сообщил источник газеты, часть этих объектов может оказаться невостребованной при последующей электрификации линии до Джанкоя.

Второй вариант предусматривает электрификацию до станции Владиславовка за 9,6 миллиарда рублей. Он исключает так называемые бросовые работы, но увеличит время пассажирских поездов в пути по направлению к Феодосии на четверть часа из-за необходимости смены тяги. Третий вариант исключает эту необходимость и может сократить время в пути — по нему предлагается электрифицировать участок от моста через Керченский пролив через Владиславовку и до Феодосии, стоимость работ — 13,9 миллиарда рублей.

Отмечается, что все эти варианты не включают в себя стоимость техприсоединения, этот вопрос сейчас "Крымэнерго" прорабатывает отдельно, при любом выбранном варианте государству придется закупать 20 тепловозов на сумму около 2 миллиардов рублей, добавил источник газеты. В Минтрансе газете сообщили, что вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, необходимо провести работы по электрификации железной дороги на участке через Керченский пролив за 400 миллионов рублей.

"С учетом ограниченности бюджета Минтранс рекомендует электрифицировать пути до станции Багерово, на последующих этапах электрификацию продлить сначала до станции Владиславовка, потом до станции Джанкой. Министерство предлагает профинансировать первый этап электрификации за счет средств, которые будут сэкономлены на проекте по созданию сухогрузного района порта Тамань", — сообщили изданию в Минтрансе.

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