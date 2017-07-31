МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минтранс, РЖД и "Крымская железная дорога" (КЖД) подготовили план электрификации железной дороги Тамани и Крымского полуострова, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, предлагается до 2020 года рассмотреть три варианта электрификации. Согласно первому варианту, электрификация железнодорожного участка от моста до Багерово (возле Керчи) за 3,9 миллиарда рублей. Но, как сообщил источник газеты, часть этих объектов может оказаться невостребованной при последующей электрификации линии до Джанкоя.
Отмечается, что все эти варианты не включают в себя стоимость техприсоединения, этот вопрос сейчас "Крымэнерго" прорабатывает отдельно, при любом выбранном варианте государству придется закупать 20 тепловозов на сумму около 2 миллиардов рублей, добавил источник газеты. В Минтрансе газете сообщили, что вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, необходимо провести работы по электрификации железной дороги на участке через Керченский пролив за 400 миллионов рублей.
"С учетом ограниченности бюджета Минтранс рекомендует электрифицировать пути до станции Багерово, на последующих этапах электрификацию продлить сначала до станции Владиславовка, потом до станции Джанкой. Министерство предлагает профинансировать первый этап электрификации за счет средств, которые будут сэкономлены на проекте по созданию сухогрузного района порта Тамань", — сообщили изданию в Минтрансе.
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