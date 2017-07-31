МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Рубль теряет позиции к доллару и евро, курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с 26 июля под давлением геополитического фона.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.18 мск понедельника вырос на 47 копеек — до 60,04 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 70,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

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