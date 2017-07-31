Средний лимит по кредитным картам в России достиг четырехлетнего максимума

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Средний одобренный лимит по кредитным картам в России в июне достиг максимального значения за последние четыре года, сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за июнь было выдано 2,46 миллиона новых кредитов общим объемом более 347,96 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 1%, при этом объемы кредитования увеличились на 20%.

"В сегменте кредитных карт отмечен наиболее значительный рост объемов кредитования. Количество новых карт выросло на 6% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 39%. В июне этого года было выдано более 625,55 тысячи карт с общим лимитом 37,61 миллиарда рублей… Средний лимит по карте увеличился с 39 до 60 тысяч рублей. Это максимальное значение, зафиксированное с 2013 года", — говорится в сообщении.

Объемы ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне, выросли на 18%, их количество — на 11%. В прошлом месяце было выдано 50,74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 89,75 миллиарда рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос до 1,8 миллиона рублей с 1,6 миллиона рублей.

Количество новых кредитов наличными выросло на 2%, а объемы на 18%, было выдано 1,76 миллиона кредитов на 197,9 миллиарда рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос до 113 тысяч рублей с 94 тысяч рублей. В сегменте автокредитования число новых кредитов выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 14%. Было выдано 23,35 тысячи кредитов на 19,44 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита вырос до 832 тысяч рублей с 722 тысяч рублей.

Всего за первое полугодие банки выдали 13,49 миллиона кредитов общим объемом 1,85 триллиона рублей. Объемы кредитования увеличились на 24%, а количество новых выдач осталось на уровне 2016 года. Лидером по темпам роста объемов по итогам полугодия стал сегмент автокредитования. Объемы выросли на 32%, а количество новых кредитов на 18%. За шесть месяцев банки выдали 140,12 тысячи кредитов на 110,67 миллиарда рублей.