Меркосур изучает вопрос об окончательном исключении Венесуэлы

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Страны Южноамериканского общего рынка (Меркосур) изучают вопрос об окончательном исключении из своих рядов Венесуэлы после выборов в национальное учредительное собрание, заявил в воскресенье глава МИД Парагвая Эладио Лоисага.

В декабре 2016 года решением остальных участников организации членство Венесуэлы в Меркосур уже было временно прекращено в связи с невыполнением норм организации.

"Страны-участницы встретятся, чтобы принять соответствующие меры, нужно обсуждать прекращение полномочий (Каракаса), которое применяется к государству-члену за разрушение демократической системы и правового государства", — приводит портал Infobae слова Лоисаги.

По словам главы парагвайского МИД, Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай будут ждать ответа от венесуэльских властей относительно возможности начала переговоров между властями и оппозицией в этих условиях максимум до понедельника, 31 июля. "Я уверен, что ответа они нам не дадут, потому что они не признают все, что делает Меркосур, но то, что мы делаем, находится в правовом поле", – заметил министр.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.