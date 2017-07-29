Страны БРИКС подписали план действий по партнерству в сфере промышленности

ПЕКИН, 29 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Министры промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южная Африка) подписали в субботу совместный план действий по углублению сотрудничества, сообщает телеканал CGTN.

Вторая встреча министров промышленности пяти стран началась в субботу в китайском Ханчжоу. В ходе консультаций министры обсудили вопросы сотрудничества в нынешний период активного развития новых технологий, когда промышленность одновременно получает множество возможностей, но и стоит перед определенными вызовами.

"Страны БРИКС должны использовать существующие платформы сотрудничества для углубления по ключевым направлениям", — заявил в ходе встречи министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

Министры в ходе первого дня переговоров особое вниманием уделили вопросам взаимных инвестиций и инноваций.