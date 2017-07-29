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Экономика

Будущее Ленобласти - за инфраструктурой и удобным жильем, считают эксперты

16:0129.07.2017
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© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фотоКлючи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Социально-экономическое развитие Ленинградской области, в субботу празднующей 90-летие, вышло на новый уровень, а точки роста в виде модернизации портов, создания дорожной инфраструктуры, строительства комфортного жилья и активной реконструкции культурного наследия позволят региону достичь дальнейших успехов, считают эксперты.

Кризис помехой не стал

"В 2013 году наш фонд "ЦСР "Северо-Запад" был разработчиком стратегии развития Ленинградской области. Тогда пришел новый губернатор Александр Дрозденко с новой командой, и остро стоял вопрос, на какие индустрии сделать ставку, инвестиции в какие сферы дадут краткосрочный и среднесрочный эффект. Было выбрано несколько направлений, ряд перспективных кластеров, которые обслуживали, в основном, Петербург в сфере транспорта, строительства, логистики, агробизнеса и других. Реализация планов в целом прошла успешно", — говорит директор фонда Марина Липецкая.

По ее словам, вследствие кризиса конъюнктура перераспределила приоритеты, но в целом сбалансировать их получилось. "Кризис замедлил реализацию некоторых направлений, доля агробизнеса выросла, но сказать, что поменялись базовые цели, нельзя", — отмечает эксперт.

Так, согласно данным администрации области, по плану импортозамещения, в который были включены 57 видов новой продукции, на сегодняшний день более 30 ленинградских предприятий выпускают импортозамещающую продукцию.

Порты, дороги и жилье

Липецкая обратила внимание также на большие перспективы развития области в сфере судостроения, судоремонта и по части обработки грузов, исходя из выгодного географического положения региона.

Согласно последним данным, рост показали два порта Ленинградской области: увеличился объем перевалки грузов в портах Усть-Луга и Приморск. Эксперты сходятся во мнении, что в будущем порт Усть-Луга станет лидером в России и войдет в пятерку крупнейших портов Европы. Важнейшее преимущество порта заключается в том, что это единственный многофункциональный порт, способный обрабатывать любые виды грузов.

Не менее активно развивается порт Приморск. Так, в марте этого года межведомственная комиссия по размещению производственных сил Ленинградской области согласовала проект развития перегрузочного терминала в этом порту, строительство которого намечено на 2019 год. Согласно проекту, терминал сможет принимать и отправлять до 15,6 миллиона тонн грузов в год, будет рассчитан на перевалку минеральных удобрений, зерна, генеральных, накатных и контейнерных грузов.

Проект нового комплекса соответствует стратегии развития региона до 2030 года, предполагающий логистическое лидерство Ленинградской области, и предполагает организацию свыше трех тысяч рабочих мест. Благодаря планомерному развитию портов регион становится крупнейшим в Европе логистическим центром по морским перевозкам, отмечают эксперты.

"Еще одно перспективное направление – ставка на комфортные города, может быть, и удаленные от Петербурга, но со своей адекватной городской средой. Социально-бытовая сфера в них должна соответствовать жизни в крупном городе, но без недостатков мегаполисов", — говорит Липецкая.

Область сегодня строит 2 миллиона квадратных метров в год, за 12 месяцев текущего года от строительного комплекса поступит 2 миллиарда рублей налоговых отчислений.

Развитие жилищного комплекса невозможно без улучшения транспортной системы. В этом вопросе, по мнению экспертов, Ленинградская область опережает многие регионы РФ. Глава Леноблсоюзстроя Георгий Богачев обратил внимание на активную работу по реконструкции и строительству дорог на территории области. Он отметил, что проблемой в некоторых районах остается состояние общественного транспорта. Впрочем, власти региона работают над ее решением сравнительно давно.

В частности, организовано пригородное пассажирское железнодорожное сообщение на участке Сертолово – Левашово – Петербург (Финляндский вокзал). Прорабатываются вопросы организации тактового движения пригородных поездов на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Мельничный Ручей. Кроме того, запущены современные скоростные поезда повышенной комфортности "Ласточка" по таким отдаленным от Петербурга направлениям как Выборг, Волховстрой, Любань и Луга.

Внимание к реконструкции

В свою очередь историки и краеведы обращают внимание на важность реставрации не самых известных, но не менее значимых памятников истории в регионе.

"Возьмем, к примеру, Гатчинский район, где в этом году празднуется день рождения области. За последние годы заметно продвинулись реставрационные работы в Гатчинском дворце и благоустройство парка. В поселке Тайцы продвинулась реставрация Храма Александра Невского — была укреплена накренившаяся стена и перебрана алтарная часть, то есть работы ведутся, и в целом улучшения заметны", — говорит историй Денис Сологуб.

В Ленинградской области располагается более 5,2 тысячи объектов культурного наследия, из них около 2,5 тысячи требуют реставрации. Всего в 2017 году расходы областного бюджета на охрану и реставрацию памятников составят около 380 миллионов рублей.

В субботу праздничные торжества, приуроченные к 90-летнему юбилею Ленинградской области, проходят в Гатчине. Весь день на аллее императора Павла Первого работает выставка-ярмарка народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции. Юбилей собрал гостей из разных регионов России и из-за рубежа, историю "в лицах" на карнавале представят жители всех 18 районов области, а также делегация администрации региона.

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