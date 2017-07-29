Размер не избавляет банки от риска отзыва лицензии, считают в группе АКРА

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Вероника Буклей. Размер бизнеса не избавляет банки от риска отзыва лицензии, этот факт на фоне отзыва лицензии у банка "Югра" может стимулировать кредитные организации проводить более осмотрительную политику, полагает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень.

ЦБ РФ счел невозможным спасение банка "Югра" из российского топ-30, в котором с 10 июля работала временная администрация. В четверг вечером основной владелец банка Алексей Хотин представил план по его спасению, однако в пятницу утром регулятор отозвал у "Югры" лицензию.

"Говорить о том, что подобные случаи не повторятся, наверное, не следует. Однако и увязывать все возможные отзывы с текущей тенденцией сокращения числа банков в результате действий ЦБ также не стоит. Судя по информации, которая поступает от ЦБ, банк "Югра" шёл к отзыву лицензии продолжительное время", — сказал Пивень в интервью РИА Новости.

Функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Обследование им финансового положения "Югры" и объективное отражение стоимости активов банка показало полную утрату им капитала, также были выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения, адекватные резервы не создавались, пояснил ЦБ. По состоянию на 1 июня "Югра" занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).

ЦБ также указал на неоднократно выявлявшиеся им подозрительные операции, неоднократное применение мер надзорного реагирования и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений, в том числе на привлечение вкладов. Также регулятор констатировал, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц.

Стимул для других



Пивень предполагает, что если в настоящее время политика тех или иных кредитных организаций не в полной мере способствует сохранению их финансовой устойчивости, риск появления критических проблем в деятельности весьма велик.

"Ситуация, в которой ЦБ придется реагировать на возникновение таких проблем, может возникнуть и малом, и в большом банке. С другой стороны, тот факт, что размер бизнеса не избавляет банки от риска отзыва лицензии, может стимулировать кредитные организации проводить более осмотрительную политику", — считает он.

"Банк "Югра" был весьма специфической кредитной организацией, выгода от санации которой вызывала ряд сомнений. Тут можно отметить большую связанность деятельности банка с другими компаниями, принадлежащими акционерам, а также отраслевую структуру портфеля", — отмечает собеседник агентства.

По его мнению, возвратность по кредитам в данной ситуации может оказаться низкой, как из-за готовности собственников продолжать развитие бизнеса, так и под воздействием общего ухудшения отношения кредитных организаций к группе. "В таких условиях регулятор имел основания a priori предполагать, что желающих санировать банк будет немного", — добавляет Пивень.

Стабильность сохранится



Пивень отмечает, что в настоящий момент какие-либо проблемы, связанные с отзывом лицензии у банка "Югра" отсутствуют: не отмечается повышенный спрос на ликвидность или рост ставок по банковским долговым обязательствам, который как-то мог бы свидетельствовать о затруднениях в той или иной кредитной организации.

"Большим сюрпризом ситуация в банке для банковской системы не стала. Нельзя исключать, что отдельные банки столкнутся с ростом проблемной задолженности за счёт кредитов, выданных нефинансовым компаниям акционеров банка, однако сколь-нибудь масштабного кризиса мы не ожидаем", — говорит он.

Комментируя возможное влияние отзыва лицензии на инфляцию, Пивень пояснил, что механизм влияния действия системы страхования вкладов на инфляцию сложен и зависит от многих переменных.

"Уход депозитов в наличные вряд ли даст сильный толчок росту цен, поскольку, как показывает практика, средства вкладчиков чаще остаются на счетах банков-агентов по выплате возмещения. Приход новых пассивов может стимулировать банки к выдаче новых кредитов", — считает он.

"Однако в ситуации с относительно низкими темпами экономического роста едва ли можно говорить о том, что это будут "горячие деньги". То есть попадания избыточной денежной массы в экономику ожидать не следует. Соответственно, едва ли стоит ожидать ускорения роста цен", — заключил собеседник агентства.