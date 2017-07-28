В Мурманской области три инвестора получили землю без проведения торгов

МУРМАНСК, 28 июл – РИА Новости. Три инвестора получили господдержку в форме предоставления земельных участков в аренду без торгов при реализации крупных инвестиционных проектов в Мурманской области, сообщила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова на заседании правительства.

"Речь идет о таких стратегических инвестиционных проектах Мурманской области, как "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "Кольская верфь", приоритетный инвестиционный проект Мурманской области "Териберский производственный кластер" ООО "Териберка Финанс", а также приоритетный инвестиционный проект Мурманской области "Региональный распределительный центр" АО "Тандер", — отметила Кузнецова.

Цель реализации проекта ООО "Кольская верфь" предполагает создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты – железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики, а также крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути.

В рамках проекта "Териберский производственный кластер" предполагается создание современного, экологически чистого производства продукции из дикоросов тундры и морской соли, развитие местных промыслов, переработка и использование местных экологических биоресурсов. Проект по созданию регионального распределительного центра АО "Тандер" реализуется с целью строительства склада продовольственных и непродовольственных товаров.

Как пояснила Кузнецова, земля была выделена в соответствии с законом Мурманской области, в котором прописаны критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Для их реализации земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов.

"Наша задача – создание благоприятных условий для инвесторов. Проводимая работа позволяет обеспечить прозрачность процедур, регламентировать сроки, оказывать дополнительные меры господдержки инвесторам", – подчеркнула губернатор Марина Ковтун. По ее словам, это влечет за собой улучшение условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, повышение привлекательности региона для инвесторов и предпринимателей, готовых к развитию бизнеса и реализации социальных инициатив.

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