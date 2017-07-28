Центробанк оценил отрицательный капитал банка "Югра"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Отрицательный капитал банка "Югра", в котором ЦБ РФ отозвал лицензию в пятницу, составлял на 22 июля 7,04 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба регулятора.

"В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность по состоянию на 22 июля 2017 года (банка "Югра" — ред.) отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств (капитала) банка, значение которых составило минус 7,04 миллиарда рублей", — сообщил ЦБ.

"Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности. Окончательная величина корректировок и показателя значение собственных средств банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28 июля 2017 года", — отмечается в сообщении регулятора.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода. А 28 июля ЦБ отозвал лицензию у "Югры", заявив, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала.

"Югра" на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).