Эксперты: НБУ может одобрить продажу "дочек" банков РФ лояльным инвесторам

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Власти Украины могут в конечном итоге одобрить продажу бизнеса "дочек" банков РФ инвесторам не аффилированным с Россией и за символическую цену, главное — проявить настойчивость, в крайнем случае, можно обратиться в международные суды, так как продажа откладываться из-за политического фактора, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в пятницу Национальный банк Украины отказал консорциуму Саида Гуцериева и Григория Гусельникова в согласовании покупки украинской "дочки" Сбербанка, а Максиму Микитасю и Павлу Фуксу совместно — долей в украинской "дочке" российского ВЭБа из-за недостаточности представленных документов.

"Сбербанк имеет юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки", — прокомментировали РИА Новости ситуацию в пресс-службе Сбербанка. В пресс-службе ВЭБа от комментариев воздержались.

Шансов продать "дочки" российских банков за адекватную цену нет, не устроили и инвесторы, считает экс-замминистра финансов, член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин. "Может за небольшую цену найдутся покупатели, которые будут более или менее нейтральны по отношению к Украине с политической точки зрения", — полагает он.

"Украинские власти, скорее всего, рассудили, что спасение бизнеса Сбербанка российским владельцами не нужно и цена должна быть низкой. Речь идет, скорее, о том, чтобы владельцы не были аффилированы с Россией, думаю, это главный критерий", — добавил Вьюгин.

Продажа затянулась

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк в конце марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Нацбанк в конце апреля. Позднее, 3 июля, Нацбанк Украины подтвердил, что получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку 100% акций украинской "дочки" Сбербанка и что они будут рассмотрены в течение трех месяцев.

В мае газета "Коммерсант" написала, что украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку Проминвестбанка. В мае также стало известно о совместном интересе девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася к покупке доли в Проминвестбанке.

ВЭБ структурировал сделку по продаже Проминвестбанка с несколькими покупателями; ждет согласия Нацбанка Украины на сделку одному из потенциальных покупателей, сообщал в конце июня глава госкорпорации Сергей Горьков.

В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин в апреле заявил, что выход банка с украинского рынка является сложным процессом, так как власти Украины продолжают вставлять палки в колеса в этом деле. Продажа активов и выход с украинского рынка может занять у ВТБ еще год, отмечал в июле Костин в интервью газете Financial Times

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев весной сообщал, что ВТБ может продать украинский "БМ Банк" в мае-июне и что не него претендуют украинский инвестор и консорциум инвесторов из США и Европы.

Политическая подоплека

Продажа бизнеса российских банков на Украине затягивается, скорее всего, по политической причине, продолжает президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. "Когда вмешивается в финансовую сферу политика, предлог можно находить любой и начинается ситуация, когда каждый говорит якобы на юридическом языке, но за этим нет серьезного набора аргументов", — сетует он.

Шансы на продажу бизнеса банков РФ не Украине есть, уверен Тосунян. "Конечно, можно подать в международный, европейский суд, оспаривать. Может быть, банки будут стараться это не доводить до судебного расследования, а может быть и будут доводить", — сказал он.

Процесс может затянуться, могут быть какие-то нюансы, например, действительно не так поданы документы, допускает глава АРБ.

"Высока вероятность, что политический фактор здесь доминирующий. Разве нормально было, когда блокировали "дочки" наших банков и выстраивали кирпичную стену? Делали так, для того, чтобы вытеснить "дочки" нашего бизнеса с рынка. Политика не должна вмешиваться в финансовую сферу, потому что ущерб наноситься не только и не сколько противоположной стороне, сколько самим себе", — заключил Тосунян.