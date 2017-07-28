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Экономика

Банк России взял тайм-аут по ставке в матче с инфляцией

17:4928.07.2017
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых, однако по-прежнему видит пространство для ее снижения на трех оставшихся в этом году заседаниях, несмотря на повышенные геополитические риски.

"Инфляция остается вблизи целевого уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг", — говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки

Большинство аналитиков полагали, что ЦБ возьмет паузу в смягчении своей политики: инфляция в начале лета ускорилась, внешние риски усилились, нефтяные котировки были волатильны. В Банке России также предупредили, что, по их оценкам, денежно-кредитные условия останутся умеренно жесткими в течение длительного времени.

"Банк России отмечает краткосрочный характер роста инфляции в июне до 4,4% и ожидает продолжение сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию. Также среди краткосрочных рисков регулятор обозначил возможное влияние волатильности мировых финансовых и товарных рынков, повышенных геополитических рисков на курсовые и инфляционные ожидания. Остальные ключевые разделы пресс-релиза остались без существенных изменений", — считает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

Геополитическая сага

Санкции за последние годы уже прочно вошли в повседневную жизнь россиян и выходят в топ новостей лишь когда начинается обсуждение их ужесточения. Июльское заседание ЦБ совпало с одобрением Сенатом США очередного витка санкций в отношении России.

Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Поэтому упоминание геополитических рисков вновь вернулось в заявление Банка России.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ сохранил прогноз роста ВВП на 2017 год

"Негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков", — отмечает ЦБ.

На эту риторику обратили внимание и аналитики. Экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков указывает, что хотя ЦБ и отметил неизменность краткосрочных и среднесрочных рисков, он изменил перечень рисков. "К ним был также добавлен геополитический риск, который может оказать неблагоприятное воздействие как на валютный курс, так и на инфляционные ожидания", — сказал Исаков.

"На наш взгляд, именно повышение геополитических рисков стало определяющим фактором при принятии сегодняшнего решения", — считает главный аналитик "ВТБ 24" Станислав Клещев.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ ожидает долгого сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий

Аналитик ING Дмитрий Полевой указал, что ЦБ предпочитает осторожность. "Стоит отметить, что ссылка на геополитику вновь появилась — ее не было в июньском заявлении ЦБ, что отражает недавний законопроект о санкциях в конгрессе США и возможно реакцию России "зуб-за-зуб" в ответ на действия США", — предположил экономист.

В ING сохраняют свой прогноз по ключевой ставке в 8,25% на конец 2017 года, но не исключают, что корректировки в этот прогноз может внести инфляция в августе и новые главы "бесконечной российско-американской геополитической саги".

Умеренно жесткая инфляция

Даже несмотря на июньский скачок цен на фрукты и овощи из-за холодной погоды, инфляция сохраняется вблизи целевого значения, констатировал ЦБ. Вместе с тем, из пресс-релиза исчезли последние данные по годовой инфляции, которые уже стали неотъемлемой частью заявления.

Регулятор также отметил, что снижение инфляционных ожиданий приостановилось, а краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются.

"Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики. ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года", — пояснили в ЦБ.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Инфляция остается вблизи целевого уровня, но риски сохраняются, сообщил ЦБ

"Если рост цен на плодоовощную продукцию действительно окажется временным, а изменение инфляционных ожиданий не приведет к существенным сдвигам в потребительском поведении населения, ЦБ РФ сможет при необходимости компенсировать паузу в снижении ставки ее уменьшением в сентябре на 50 базисных пунктов", — говорит Ващелюк из Бинбанка.

Мнение аналитика Бинбанка подтверждают свежие данные Росстата: инфляция в РФ за неделю с 18 по 24 июля замедлилась до нулевого уровня, а с начала года потребительские цены выросли на 2,8%.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, инфляция входит в рамки прогноза в 3,8% по итогам 2017 года, так как эффект холодной погоды в начале лета уже практически исчерпан.

ЦБ дал еще один косвенный сигнал относительно своих решений по ставке. "В ближайшие месяцы по мере поступления нового урожая продолжится сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию", — прогнозируют в Банке России.

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 сентября. Тогда ЦБ, вооруженный полными летними данными, сможет выработать более четкую тактику по борьбе с инфляцией. Большинство аналитиков ожидают, что до конца года ЦБ снизит ставку еще на 0,75 процентного пункта.

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