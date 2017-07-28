Аграрии Липецкой области начали сбор урожая зерновых в девяти районах

ЛИПЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Аграрии Липецкой области приступил к сбору урожая, им предстоит убрать свыше 800 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Свыше 800 тысяч гектар зерновых и зернобобовых культур необходимо будет убрать в этом году, страда уже началась и с каждым днем в нее включаются все больше хозяйств. Уже полностью, с 1,5 тысяч гектар убрали рыжик. Урожайность этой культуры неплохая — 14 центнеров с гектара", — говорится в сообщении.

Аграрии также проводят готовят к уборке горох. Основная на сегодняшний день уборочная культура, как отмечает пресс-служба — озимая пшеница — в ближайшие дни молотить хлеб начнут во всех районах области.

"Главная задача теперь — провести уборочную кампанию качественно. Наши труженики всегда добивались высокого урожая, полностью обеспечивая область продовольственным зерном", — сказал РИА Новости губернатор Липецкой области Олег Королев.

Глава региона подчеркнул, что начало уборочной страды — один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года.

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