Выработка электроэнергии станциями СГК в первом полугодии снизилась на 8%

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Станции Сибирской генерирующей компании в первом полугодии 2017 года выработали 18,9 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает компания.

"Снижение выработки электрической энергии связано, в первую очередь, с перераспределением нагрузки в пользу гидрогенерации во второй ценовой зоне, из-за высокого притока воды в бассейнах сибирских рек", — отмечается в сообщении. На суммарный отпуск энергии также повлияли и более высокие средние температуры наружного воздуха в Сибири по сравнению с прошлым годом.

ТЭЦ и ГРЭС Сибиркой генерирующей компании обеспечили более 18% потребления в энергосистеме Сибири. Некоторые предприятия холдинга по итогам первого полугодия 2017 года увеличили свое производство по сравнению с прошлым годом – в их числе Барнаульская ТЭЦ-3 и Красноярская ТЭЦ-2.

Отпуск тепловой энергии станциями СГК составил по итогам полугодия 14,4 миллиона гигакалорий, что на 4% меньше чем за январь–июнь 2016 года. "Уменьшение выработки тепла связано с более высокой средней температурой наружного воздуха в отопительный период в городах присутствия ТЭЦ компании", — отмечается в сообщении.

СГК занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском крае и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей. Главным акционером СГК через Siberian Energy Investments Ltd. является основной владелец СУЭК Андрей Мельниченко.