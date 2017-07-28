Профильная ассоциация не ожидает особого подорожания кофе в России

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости/Прайм. Рост средней стоимости ввозимого в РФ кофе носит технический характер, связанный с повышением декларируемой цены товара, и такая динамика не должна вызвать особенных изменений розничных цен, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Во вторник Минсельхоз РФ опубликовал свой ежемесячный обзор о ситуации в агропромышленном комплексе страны. В документе со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы указывалось, что в январе-мае произошел рост средних контрактных цен на кофе на 21,7%. После этого ряд СМИ написал, что кофе в России из-за отложенного эффекта может подорожать к Новому году.

"По таможенной статистике выросла средняя стоимость импортного продукта на 20%. Речь идет о готовой кофейной продукции, которая проходит через границу. Если посмотреть на это внимательно, речь идет о повышении средней декларируемой цены импортного товара. Это более-менее техническая история, связана она с тем, что таможня стала жестче относиться и смотреть более пристально на декларируемую стоимость", — сказал Чантурия.

"Здесь речь не столько о том, что на рынке вдруг что-то произошло глобальное, что на 20% все выросло, а статистически мы увидели эту динамику. Второе — так как пошлина у нас взимается только с готовой продукции, сырье приходит по нулевой ставке", — добавил гендиректор "Росчайкофе".

Согласно приведенной им оценке, импортная продукция занимает в потреблении в России порядка 30%, остальное — кофе, который производится внутри страны. "Соответственно, большая часть рынка не почувствует этого изменения. Да, импортный кофе, который приходит из Италии, станет чуть дороже, но он занимает не самую высокую долю, поэтому никому бояться особо не стоит", — указал Чантурия.

Он также допустил, что импортеры кофе, заплатив более высокую пошлину, не будут переносить эти издержки в цену на полке. "Особенных изменений цен мы не ожидаем", — подытожил глава профильной ассоциации. По его словам, на мировом рынке кофе нет резких изменений. В то же время Чантурия напомнил, что кофе — биржевой товар, и на его цену влияет множество факторов.