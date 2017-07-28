США
28.0728 июля16:16МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Профильная ассоциация не ожидает особого подорожания кофе в России

15:0128.07.2017
(обновлено: 15:52 28.07.2017)
19379
CC0 / Public Domain / Кофе. Архивное фотоКофе. Архивное фото
CC0 / Public Domain /

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости/Прайм. Рост средней стоимости ввозимого в РФ кофе носит технический характер, связанный с повышением декларируемой цены товара, и такая динамика не должна вызвать особенных изменений розничных цен, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Покупка продуктов питания. Архивное фото
© Fotolia / Gina Sanders
Дворкович рассказал, что сдерживает рост цен на продукты

Во вторник Минсельхоз РФ опубликовал свой ежемесячный обзор о ситуации в агропромышленном комплексе страны. В документе со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы указывалось, что в январе-мае произошел рост средних контрактных цен на кофе на 21,7%. После этого ряд СМИ написал, что кофе в России из-за отложенного эффекта может подорожать к Новому году.

"По таможенной статистике выросла средняя стоимость импортного продукта на 20%. Речь идет о готовой кофейной продукции, которая проходит через границу. Если посмотреть на это внимательно, речь идет о повышении средней декларируемой цены импортного товара. Это более-менее техническая история, связана она с тем, что таможня стала жестче относиться и смотреть более пристально на декларируемую стоимость", — сказал Чантурия.

Овощи и фрукты. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ткачев объяснил рост цен на овощи в июне

"Здесь речь не столько о том, что на рынке вдруг что-то произошло глобальное, что на 20% все выросло, а статистически мы увидели эту динамику. Второе — так как пошлина у нас взимается только с готовой продукции, сырье приходит по нулевой ставке", — добавил гендиректор "Росчайкофе".

Согласно приведенной им оценке, импортная продукция занимает в потреблении в России порядка 30%, остальное — кофе, который производится внутри страны. "Соответственно, большая часть рынка не почувствует этого изменения. Да, импортный кофе, который приходит из Италии, станет чуть дороже, но он занимает не самую высокую долю, поэтому никому бояться особо не стоит", — указал Чантурия.

Он также допустил, что импортеры кофе, заплатив более высокую пошлину, не будут переносить эти издержки в цену на полке. "Особенных изменений цен мы не ожидаем", — подытожил глава профильной ассоциации. По его словам, на мировом рынке кофе нет резких изменений. В то же время Чантурия напомнил, что кофе — биржевой товар, и на его цену влияет множество факторов.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
eugen145
А может и не подорожать на 20 %.. )
Но все равно, запасаемся чаем... ))
15:15
28.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена