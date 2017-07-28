Инфляция остается вблизи целевого уровня, но риски сохраняются, сообщил ЦБ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Инфляция в России остается вблизи целевого уровня, но краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, и среднесрочные инфляционные риски сохраняются, говорится в релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания. Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков", — отмечает регулятор.

Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее устойчивое снижение инфляционных ожиданий, указывает ЦБ.

Источники среднесрочных рисков по инфляции не изменились, отмечает регулятор. "Во-первых, они связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более низком уровне, чем ожидалось. Законодательное закрепление и реализация бюджетного правила будет содействовать снижению этих рисков", — говорится в релизе.

Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. В-третьих, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике. В-пятых, возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции, перечисляется в пресс-релизе регулятора.

"С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", — говорится в сообщении ЦБ.