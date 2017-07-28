ЦБ ожидает долгого сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4%, ожидает сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени, говорится в пресс-релизе регулятора.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку трижды. В предыдущий раз — в июне — снижение составило 0,25 процентного пункта.

"Временно приостановилось снижение инфляционных ожиданий, что было предсказуемой реакцией на динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики", — отметил ЦБ.

В сообщении регулятора указывается, что Банк России продолжит формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат стимулы к сбережениям и обеспечат сбалансированный рост потребления, что ограничит инфляционные риски.

"С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", — подчеркивается в пресс-релизе.