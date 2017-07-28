ЦБ сохранил прогноз роста ВВП на 2017 год

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России сохранил прогноз на 2017 год по росту ВВП РФ на 1,3-1,8%, а в последующие годы, по мнению регулятора, темп роста российской экономики выше 1,5-2% в год будет достижим только при условии проведения структурных реформ; об этом говорится в сообщении ЦБ в пятницу.

"Экономический рост приближается к потенциальному уровню. Одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований", — говорится в сообщении.

"Продолжается восстановление экономической активности. Наблюдается усиление позитивных процессов в промышленности, растет грузооборот транспорта, началось восстановление в строительстве. Наряду с увеличением инвестиций и производства повысились темпы прироста расходов на потребление домашних хозяйств", — отмечает ЦБ.

Вместе с тем регулятор сохранил свой предыдущий прогноз роста экономики России и ожидает увеличения ВВП на уровне 1,3-1,8%. Это ниже официального прогноза Минэкономразвития в 2%.