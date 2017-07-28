Татарстан лидирует в Приволжье по вводу жилья в первом полугодии

КАЗАНЬ, 28 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 1,2 миллиона квадратных метров жилья введено в Татарстане в первом полугодии 2017 года, республика занимает по этому показателю первое место в Приволжском федеральном округе, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

"Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет об объемах жилищного строительства по регионам и федеральным округам России за первое полугодие 2017 года. Согласно статистике, Татарстан занял первое место по Приволжскому федеральному округу и пятое место среди субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Всего, по данным минстроя Татарстана, в республике в первом полугодии введено 1,25 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 106% к соответствующему периоду прошлого года.

По программе социальной ипотеки Государственным жилищным фондом при президенте Татарстана введено 83 дома на 4,1 тысячи квартир общей площадью 226,1 тысячи квадратных метров. Из 128 строящихся объектов программы социальной ипотеки в высокой степени готовности находится 88 домов, в средней степени готовности — 31.

Также введено 441,3 тысячи квадратных метров по программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья. Из 71 многоквартирного инвестиционного жилого дома находятся в высокой степени готовности 30 домов, в средней степени готовности — 36 домов. Ввод по программе индивидуального жилищного строительства составил 585,4 тысячи квадратных метров. По программе малоэтажного строительства (в том числе ИЖС) введено более 5,3 тысячи домов из плановых 8,8 тысячи домов.

В рамках программы арендного жилья в 2017 году запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время уже введены в эксплуатацию 14 объектов на 258 квартир площадью 15,4 тысячи квадратных метров.

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