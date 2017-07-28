ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии, при принятии такого решения будет исходить из оценки инфляционных рисков и динамики инфляции, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 9% годовых.

"Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза", — говорится в сообщении.