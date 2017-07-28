В Вологодской области запустят линию для производства комбикорма

ВОЛОГДА, 28 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. При поддержке областного гарантийного фонда в сельхозкооперативе "Ильюшинский" в Вологодском районе в этом году запустят зерноочистительную линию для производства комбикорма, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

"Именно областной центр гарантийного обеспечения малого и среднего бизнеса дал поручительство на серьезную сумму, благодаря чему кооператив смог получить банковский кредит 18,5 миллиона рублей и планирует запустить зерноочистительную линию для производства комбикорма", — сказал Кожевников.

По его словам, на эти деньги хозяйство, занимающееся молочным животноводством и продажей племенного скота, модернизирует переработку зерна и улучшит качество собственной кормовой базы.

Заместитель губернатора подчеркнул, что помощью гарантийного фонда в этом году уже воспользовались 13 предприятий в сфере торговли, сельского хозяйства, услуг и производства. Они получили кредиты на общую сумму 156,4 миллиона рублей, по которым предоставлены поручительства центра поддержки предпринимательства на сумму более 88,5 миллиона рублей. Благодаря этому участникам программы удалось сохранить 411 рабочих мест и создать 49 новых.