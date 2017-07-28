При тульском губернаторе создали инвестиционный совет

ТУЛА, 28 июл — РИА Новости. Инвестиционный совет при губернаторе Алексее Дюмине создан в Тульской области для обсуждения задач создания наиболее благоприятного инвестиционного климата в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

В состав совета вошли представители органов исполнительной власти Тульской области, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, руководители общественных организаций в сфере бизнеса, эксперты.

"Инвестиционный совет при губернаторе Тульской области является совещательным органом. Он будет вырабатывать рекомендации по стратегическим направлениям развития экономики Тульской области, вносить предложения по снижению административных барьеров, определять приоритетные направления поддержки региональных производителей", — рассказал собеседник агентства.

Также среди задач нового органа — оценка применения нормативной правовой базы и экспертная оценка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Тульской области. Члены совета будут оценивать ход выполнения и эффективность инвестпроектов, а также вести мониторинг выполнения регламента сопровождения инвестпроектов по принципу "одного окна".

"Деятельность совета позволит существенно улучшить качество бизнес-среды. Работа в этом направлении уже ведётся и это подтверждают результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. В этом году Тульская область заняла четвёртое место в рейтинге", — пояснили в пресс-службе.

Первое заседание инвестиционного совета при губернаторе Тульской области запланировано на третий квартал текущего года.

Другие новости региона читайте здесь