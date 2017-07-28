Авиазавод в Улан-Удэ будет выпускать самолеты для малой авиации

КРАСНОЯРСК, 28 июл — РИА Новости. Улан-Удэнский авиазавод получит возможность выпускать самолеты для малой авиации, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В пресс-службе сообщили, что пока речь о конкретных заказах на самолет не идет. Полпред президента в СФО Сергей Меняйло, который находится с визитом в Бурятии, отметил, что к осени первая региональная линия Новосибирск — Белокуриха, где мог бы применяться данный самолет, будет запущена.

"Улан-Удэнский авиационный завод получит возможность выпускать самолеты для малой региональной авиации. Новый самолет на базе Ан-2 уже прошел все испытания и совершил экспериментальные полеты. Первый образец, выпущенный на Улан-Удэнском авиационном заводе, был представлен на международном авиационном салоне "МАКС-2017", — говорится в сообщении.

Улан-Удэнский авиазавод входит в холдинг "Вертолеты России". На предприятии производятся вертолеты Ми-8/17, гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171,военные Ми8АМТШ и Ми-171Ш. Также завод готовится к производству нового модернизированного вертолета Ми-171А2.