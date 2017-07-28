Правительство изменило схему территориального планирования в энергетике

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в схему территориального планирования в области энергетики для реализации инфраструктурного проекта "Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан (энергомост Магадан – Чукотка)", сообщается на сайте кабинета министров.

"В схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации инфраструктурного проекта "Строительство и эксплуатация ВЛ Билибино – Кекура – Песчанка – Омсукчан (энергомост Магадан – Чукотка)". Это важнейшее мероприятие по развитию объединенной энергетической инфраструктуры Чукотского автономного округа и Магаданской области. Принятое решение направлено на реализацию инвестиционных проектов по освоению месторождений цветных и благородных металлов в Чукотском автономном округе", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что этот инфраструктурный проект может решить вопросы замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, создания энергетического резерва.

Схема территориального планирования в области энергетики утверждена распоряжением правительства РФ от 1 августа 2016 года.