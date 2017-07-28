Медведев подписал расширение границ ТОР "Надеждинская" в Приморье

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае для реализации инвестиционного проекта "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", сообщается на сайте кабинета министров.
"На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя", — поясняется в сообщении.
Также предполагается, что принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей.
Территория опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" была создана постановлением правительства от 25 июня 2015 года.