Медведев подписал расширение границ ТОР "Надеждинская" в Приморье

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым расширил границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае для реализации инвестиционного проекта "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", сообщается на сайте кабинета министров.

"В границы ТОР "Надеждинская" включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе Приморского края", — говорится в сообщении.

"На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что расширение ТОР "Надеждинская" обеспечит создание новых рабочих мест и привлечёт более 3 миллиардов рублей частных инвестиций. А совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов с учетом налоговых льгот за период 2017–2026 годов прогнозируются в объеме более 11 миллиардов рублей.

Также предполагается, что принятые решения позволят начать производство новых моделей бренда Mazda, а также углубить локализацию производства через организацию производства двигателей.

Территория опережающего социально-экономического развития "Надеждинская" была создана постановлением правительства от 25 июня 2015 года.