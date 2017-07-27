Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Росагролизинг"

РЯЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости. Рязанская область и АО "Росагролизинг" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поставку на выгодных условиях сельхозтехники и оборудования местным производителям, сообщает в четверг облправительство.

Документ подписали 27 июля временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов и генеральный директор АО "Росагролизинг" Валерий Назаров.

"В Рязанской области сотрудничество с "Росагролизингом" уже было налажено, но оно носило индивидуальный характер. Сейчас мы будем это делать более централизованно, применяя новые формы взаимодействия", – сказал Любимов.

В соответствии с соглашением, "Росагролизинг" будет на выгодных условиях предоставлять местным производителям сельскохозяйственную технику и оборудование. По словам Любимова, документом также предусмотрена поддержка в научно-исследовательской работе студентам и аспирантам аграрных образовательных организаций. Кроме того, планируется совместная работа по созданию животноводческих комплексов и фермерских хозяйств на территории региона и строительству жилых домов в сельской местности для работников этих хозяйств.

Как отметил Назаров, компанией в регион уже поставлено около 785 единиц сельскохозяйственной техники. В ближайшее время "Росагролизинг" планирует поставить еще 100 единиц техники, а также более 3000 голов скота.

По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Ивана Лебедева, принявшего участие в церемонии подписания соглашения, в Рязанской области удалось сформировать благоприятный инвестиционный климат. "Благодаря эффективной работе сегодняшней команды мы видим, что меры господдержки, которые оказывает министерство сельского хозяйства, абсолютно по всей линейке здесь активно используются", – сказал Лебедев.

Глава региона и замминистра приняли также в четверг участие в инновационной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области", которая состоялась в Рыбновском районе. В частности, они ознакомились с выставкой современной сельскохозяйственной техники, где было представлено более 100 единиц машин и оборудования отечественного и импортного производства, в том числе — тракторы, посевные комплексы, кормо- и зерноуборочные комбайны, роботизированная техника для животноводства, а также новейшие разработки в сфере защиты растений, удобрения. Ряд образцов техники был продемонстрирован в работе, а хозяйства имели возможность приобрести технику на выгодных условиях непосредственно от производителей.

"Мы должны быть в курсе всех новинок и быть очень эффективны в сельском хозяйстве, потому что это основа нашей экономики и основа нашей продовольственной безопасности. Конечно, правительство области будет уделять очень пристальное внимание развитию агропромышленного комплекса региона и поддерживать наших аграриев. Рязанская область в агропромышленном комплексе в Российской Федерации и ЦФО на одном из высоких мест, но нам надо добиваться самых эффективных результатов и быть в числе передовых", — сказал Любимов.

Он отметил, что вся представленная на выставке техника и оборудование — не просто выставочные образцы, а — реально работающие в хозяйствах региона. По словам Любимова, сейчас в регионе действует ряд программ поддержки аграриев по приобретению техники, в том числе — по линии Минсельхоза РФ, "Росагролизинга".

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