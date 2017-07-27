США
27.0727 июля19:09МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Рязанская область представила концепцию развития региона до 2030 года

19:0227.07.2017
0120
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГорода России. Рязань. Архивное фотоГорода России. Рязань. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

РЯЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости. Власти Рязанской области представили концепцию стратегического развития региона до 2030 года, разработанную Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, говорится в сообщении облправительства.

Проект содержит анализ нынешнего положения дел в Рязанской области и три сценария перспективного развития региона. По словам разработчиков, при подготовке проекта были учтены лучшие российские и мировые практики в области стратегического развития. Цель концепции — создание в регионе устойчивой экономики, сохранение и приумножение человеческого капитала и, в конечном итоге, – улучшение качества жизни рязанцев.

"Мы должны знать, к чему стремиться, понимать, как нам развиваться. При помощи стратегии мы четко определим, какие нам нужно создать условия, чтобы инвестировали в Рязанскую область, чтобы наши предприятия, малые и крупные, захотели заниматься бизнесом на территории региона и это у них успешно получалось. Чтобы людям было комфортно жить и работать в Рязанской области, чтобы рос уровень благосостояния населения", — отметил на презентации концепции временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

По словам присутствовавшего на презентации концепции заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, такой документ, как стратегия развития, необходим любому региону. "Если регион определил для себя приоритеты, по которым он будет двигаться в дальнейшем, то у него намного больше шансов достичь намеченных целей. Этот документ Рязанской области нужен. Самое главное, чтобы он не был формальным, а был взят за основу как план, по которому область будет развиваться", — сказал Цыбульский.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, также присутствовавший на презентации концепции, отметил, что Минфину проще и эффективнее работать с регионом, руководство которого "задумалось над тем, какие задачи ставить перед собой, на какие цели направлять финансы и ресурсы".

Ректор РАНХиГС, разработчика концепции, Владимир Мау считает, что Рязанская область обладает существенным потенциалом. "Достоинство подходов, применяемых при подготовке концепции, в том, что в ней не заложено конкретных приоритетов, а создаются условия для развития всех направлений. Основная цель концепции – создавать условия для развития и противостояния вызовам. Наша задача – в рамках стратегии развития вооружить руководство области пониманием того, как правильно реагировать на эти вызовы", – сказал Мау.

По словам Любимова, в подготовке концепции предшествовала большая работа: разработчики не просто изучали документы, а опрашивали руководителей муниципальных образований, предприятий и организаций, деловых кругов, а также изучали мнение простых жителей области. Глава региона поблагодарил разработчиков за проведенную работу по созданию концепции.

"Нам необходим свежий взгляд на развитие области, который бы учитывал наше мнение и при этом опирался на мировой опыт… Для нас это хорошая возможность, опираясь на опыт экспертной группы и мнение жителей области, создать подробную карту ориентиров на полтора десятилетия вперед", — сказал Любимов.

В обсуждении концепции в рамках ее презентации приняли участие представители общественных организаций и объединений, бизнес- и научного сообщества, деловых кругов, представители СМИ, а также простые жители региона. Планируется, что концепция стратегического развития до 2030 года ляжет в основу будущей долгосрочной стратегии развития Рязанской области.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена