Рязанская область представила концепцию развития региона до 2030 года

РЯЗАНЬ, 27 июл — РИА Новости. Власти Рязанской области представили концепцию стратегического развития региона до 2030 года, разработанную Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, говорится в сообщении облправительства.

Проект содержит анализ нынешнего положения дел в Рязанской области и три сценария перспективного развития региона. По словам разработчиков, при подготовке проекта были учтены лучшие российские и мировые практики в области стратегического развития. Цель концепции — создание в регионе устойчивой экономики, сохранение и приумножение человеческого капитала и, в конечном итоге, – улучшение качества жизни рязанцев.

"Мы должны знать, к чему стремиться, понимать, как нам развиваться. При помощи стратегии мы четко определим, какие нам нужно создать условия, чтобы инвестировали в Рязанскую область, чтобы наши предприятия, малые и крупные, захотели заниматься бизнесом на территории региона и это у них успешно получалось. Чтобы людям было комфортно жить и работать в Рязанской области, чтобы рос уровень благосостояния населения", — отметил на презентации концепции временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

По словам присутствовавшего на презентации концепции заместителя министра экономического развития РФ Александра Цыбульского, такой документ, как стратегия развития, необходим любому региону. "Если регион определил для себя приоритеты, по которым он будет двигаться в дальнейшем, то у него намного больше шансов достичь намеченных целей. Этот документ Рязанской области нужен. Самое главное, чтобы он не был формальным, а был взят за основу как план, по которому область будет развиваться", — сказал Цыбульский.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, также присутствовавший на презентации концепции, отметил, что Минфину проще и эффективнее работать с регионом, руководство которого "задумалось над тем, какие задачи ставить перед собой, на какие цели направлять финансы и ресурсы".

Ректор РАНХиГС, разработчика концепции, Владимир Мау считает, что Рязанская область обладает существенным потенциалом. "Достоинство подходов, применяемых при подготовке концепции, в том, что в ней не заложено конкретных приоритетов, а создаются условия для развития всех направлений. Основная цель концепции – создавать условия для развития и противостояния вызовам. Наша задача – в рамках стратегии развития вооружить руководство области пониманием того, как правильно реагировать на эти вызовы", – сказал Мау.

По словам Любимова, в подготовке концепции предшествовала большая работа: разработчики не просто изучали документы, а опрашивали руководителей муниципальных образований, предприятий и организаций, деловых кругов, а также изучали мнение простых жителей области. Глава региона поблагодарил разработчиков за проведенную работу по созданию концепции.

"Нам необходим свежий взгляд на развитие области, который бы учитывал наше мнение и при этом опирался на мировой опыт… Для нас это хорошая возможность, опираясь на опыт экспертной группы и мнение жителей области, создать подробную карту ориентиров на полтора десятилетия вперед", — сказал Любимов.

В обсуждении концепции в рамках ее презентации приняли участие представители общественных организаций и объединений, бизнес- и научного сообщества, деловых кругов, представители СМИ, а также простые жители региона. Планируется, что концепция стратегического развития до 2030 года ляжет в основу будущей долгосрочной стратегии развития Рязанской области.

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