Путин и Ниинистё обсудили борьбу с рисками для торговых отношений

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с финским коллегой Саули Ниинистё пути обхода и возможности купировать риски, которые могут грозить торговым отношениям двух стран из-за экономической и политической обстановки в мире.
"Задача людей, которые занимаются теми видами деятельности, которые выпали на нашу долю, заключается в том, чтобы обходить эти риски, купировать их, свести их к минимуму и выработать такие направления и способы взаимодействия, которые бы вели нас к развитию, к укреплению международных отношений, экономики и повышению уровня жизни наших граждан", — сказал Путин, отвечая на вопрос, не существует ли опасений, что позитивная динамика торговых отношений двух стран оказалась под угрозой в связи с экономической и политической обстановкой в мире.
"Этому была посвящена и наша сегодняшняя встреча", — добавил российский президент.
"И третий фактор — это войны, это вооруженные столкновения, конфликты, которые происходят во многих местах в этом мире. По всем этим вопросам нам нужен открытый дух сотрудничества в глобальном масштабе. Я верю в диалог и я верю, что через диалог можно найти решение", — заключил Ниинистё.