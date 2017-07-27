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Экономика

Путин и Ниинистё обсудили борьбу с рисками для торговых отношений

17:5527.07.2017
(обновлено: 18:26 27.07.2017)
0700
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пресс-конференции в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с финским коллегой Саули Ниинистё пути обхода и возможности купировать риски, которые могут грозить торговым отношениям двух стран из-за экономической и политической обстановки в мире.

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте в Финляндии. 27 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Задача людей, которые занимаются теми видами деятельности, которые выпали на нашу долю, заключается в том, чтобы обходить эти риски, купировать их, свести их к минимуму и выработать такие направления и способы взаимодействия, которые бы вели нас к развитию, к укреплению международных отношений, экономики и повышению уровня жизни наших граждан", — сказал Путин, отвечая на вопрос, не существует ли опасений, что позитивная динамика торговых отношений двух стран оказалась под угрозой в связи с экономической и политической обстановкой в мире.

"Этому была посвящена и наша сегодняшняя встреча", — добавил российский президент.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В свою очередь, Ниинистё указал, что "в этом мире существуют риски, существуют факторы", представляющие собой угрозу. "К таким факторам можно отнести изменение климата. Затем есть такое явление, как миграционные потоки, которые, наверное, частично обусловлены фактором изменения климата. Они могут также усиливаться", — заметил финский лидер.

"И третий фактор — это войны, это вооруженные столкновения, конфликты, которые происходят во многих местах в этом мире. По всем этим вопросам нам нужен открытый дух сотрудничества в глобальном масштабе. Я верю в диалог и я верю, что через диалог можно найти решение", — заключил Ниинистё.

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