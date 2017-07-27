Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Общая задача Москвы и Хельсинки — поддержать темп двустороннего экономического сотрудничества, интересы деловых кругов РФ и Финляндии к взаимодействию стабильно высоки, сказал президент РФ Владимир Путин.

Как отметил российский лидер в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё, в ходе контактов был отмечен рост двусторонней торговли, увеличение товарооборота. "Наша общая задача — поддержать, всячески содействовать, чтобы темп сохранялся",- сказал Путин.

По его словам, взаимные интересы деловых кругов двух стран к сотрудничеству стабильно высоки.

Путин подчеркнул, что продолжает развиваться инвестиционное сотрудничество. "Объем прямых российских капиталовложений в Финляндию в 2016 году составил почти 3 млрд долларов, финских в Россию — почти 4. А если считать вложения, осуществленные через "дочки" финских компаний из других стран, то значительно выше",- сказал он.

По словам президента РФ, реализуется целый ряд крупных проектов, прежде всего в энергетике. Он отметил, что на площадке АЭС Ханхикиви-1 полным ходом идут подготовительные работы к сооружению станции, завозится оборудование, перечислен первый транш российских кредитных ресурсов — около 1 млрд евро. Путин напомнил, что общий объем финансирования проекта составляет 5 млрд евро, половину профинансирует "Росатом", половина будет профинансирована из резервов российского правительства.

Страны, по словам Путина, работают в сфере возобновляемых источников энергии: компании "Фортум" и "Роснано" создают фонд объемом свыше 500 млн долларов для развития ветряной энергетики. Продолжают расширять бизнес-активность компании "Валио", "Нокиан Тайрес" и другие, сказал президент.

Он добавил, что российский "Биокад" планирует наладить в Турку производство химических и биопрепаратов, а "Яндекс" запускает свой центр хранения данных в Финляндии.