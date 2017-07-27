Путин: России и Финляндии нужно сохранить высокие темпы роста товарооборота

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Финляндией в январе-мае 2017 года увеличился на 51%, необходимо всячески содействовать сохранению этого темпа, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Президент России сообщил, что обсудил с главой Финляндии весь комплекс вопросов российско-финского сотрудничества, отметил рост двусторонней торговли.

"В январе-мае товарооборот увеличился почти на 51%. Наша общая задача — поддержать, всячески содействовать тому, чтобы этот темп, этот тренд сохранился. Над этим работает межправкомиссия, деловой совет. Отмечу, что взаимный интерес деловых кругов наших стран к сотрудничеству стабильно высок", — сказал Путин.

По его словам, продолжает также развиваться инвестиционное сотрудничество: объем прямых российских капиталовложений в Финляндию в 2016 году составил почти 3 миллиарда долларов, финских в Россию — почти 4 миллиарда. "А если считать через вложения "дочек" финских компаний, то это значительно выше", — добавил президент РФ.